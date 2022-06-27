Petrol
111.49
2.19%
Euro
17.5206
-1.72%
Dolar
16.5386
-2.05%
Altın
969.58
-2.27%
Borsa
2529
-0.97%
Bitcoin
348.302
-3.50%
BTXN Coin
7.08
1.87%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C
    Kastamonu'da aşırı yağış: Bozkurt'u sel vurdu

    Kastamonu'da aşırı yağış: Bozkurt'u sel vurdu

    Aşırı yağışlar nedeniyle taşan Ezine Çayı, Bozkurt ilçe merkezinde su baskınlarına neden oldu. İlçenin taşkın sonrası son hali havadan görüntülendi.
    • 27.06.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, bir yanda Akdeniz sahillerinde yangınlarla mücadele ederken diğer yanda Karadeniz kıyıları şiddetli sağanağın etkisinde.

    Günler öncesinden uyarıları yapılan sağanak, dün gece saatlerinden itibaren Karadeniz yamaçlarını inmeye başladı.

    Geçtiğimiz yıl da yağışların etkili olduğu Kastamonu yine en çok etkilenen illerden biri oldu.

    Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde, sağanağın ardından taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu.

    Kastamonu'da aşırı yağış: Bozkurt'u sel vurdu VİDEO

    Bozkurt'ta Ezine Çayı taştı

    Geçen yıl 11 Ağustos'ta sel yaşanan Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın, sağanağın ardından debisi yükseldi.

    Su, şehir merkezine yayılmaya başladı.

    Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez köprüler zarar gördü.

    Yüksek yerlere çıkın uyarısı

    Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara çay kenarına yaklaşmamaları ve yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

    Bozkurt İlişi köyünden geçen çayın taşması sonucu köydeki bazı evler su altında kaldı. Evlerde kalanların tahliye edilmesine çalışılıyor.

    AA'nın haberine göre köylerinin yarısının sular altında kaldığını belirten İlişi köyü azası Hasan Karal, "Birinci katlarda kalanları kurtarmaya çalışıyoruz. Gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Takdir Allah'ın, yapacak bir şeyimiz de kalmadı." dedi.

    Belediye ve DSİ ekipleri de bölgede çalışma yürütürken ilçenin son hali havadan görüntülendi.

    İşte o çarpıcı kareler:

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #1

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #2

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #3

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #4

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #5

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #6

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #7

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #8

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #9

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #10

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #11

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #12

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #13

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #14

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #15

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #16

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #17

    Kastamonu da aşırı yağış: Bozkurt u sel vurdu #18


    İlginizi Çekebilir

    İspanya hükümeti, göçmenlerin ölümünden mafyayı sorumlu tuttu
    Dünya

    İspanya hükümeti, göçmenlerin ölümünden mafyayı sorumlu tuttu

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Betül Mardin kimdir
    Biyografi

    Betül Mardin kimdir

    Görüş Bildir