Aşırı yağışlar nedeniyle taşan Ezine Çayı, Bozkurt ilçe merkezinde su baskınlarına neden oldu. İlçenin taşkın sonrası son hali havadan görüntülendi.

Türkiye, bir yanda Akdeniz sahillerinde yangınlarla mücadele ederken diğer yanda Karadeniz kıyıları şiddetli sağanağın etkisinde.

Günler öncesinden uyarıları yapılan sağanak, dün gece saatlerinden itibaren Karadeniz yamaçlarını inmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl da yağışların etkili olduğu Kastamonu yine en çok etkilenen illerden biri oldu.

Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde, sağanağın ardından taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu.

Kastamonu'da aşırı yağış: Bozkurt'u sel vurdu VİDEO



Bozkurt'ta Ezine Çayı taştı

Geçen yıl 11 Ağustos'ta sel yaşanan Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın, sağanağın ardından debisi yükseldi.

Su, şehir merkezine yayılmaya başladı.

Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez köprüler zarar gördü.

Yüksek yerlere çıkın uyarısı

Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara çay kenarına yaklaşmamaları ve yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Bozkurt İlişi köyünden geçen çayın taşması sonucu köydeki bazı evler su altında kaldı. Evlerde kalanların tahliye edilmesine çalışılıyor.

AA'nın haberine göre köylerinin yarısının sular altında kaldığını belirten İlişi köyü azası Hasan Karal, "Birinci katlarda kalanları kurtarmaya çalışıyoruz. Gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Takdir Allah'ın, yapacak bir şeyimiz de kalmadı." dedi.

Belediye ve DSİ ekipleri de bölgede çalışma yürütürken ilçenin son hali havadan görüntülendi.

İşte o çarpıcı kareler:







