Kentteki sel sonucu yüksek katlı bir binanın yıkıldığı o anlar kameraya yansıdı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel, büyük hasara sebep oldu.

Birçok bina yerle bir olup sulara gömülürken, yüzlerde araç ise kullanılamaz hale geldi.

Bir binanın yıkılma anı ise ilçedeki vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"EYVAH EYVAH..."

O anlara şahit olan vatandaşın, "Eyvah,eyvah... İçeride kimse kalmamıştır inşallah. Akrabalardan birinin dairesi var şu anda yıkılan binada. İnsan üzülüyor." sözleri ise oldukça dikkat çekti.

İşte o anlar...

Kastamonu'da binanın yıkılma anı