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İHA

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde esnaflık yapan 53 yaşındaki Kadir Karadağlı, evinin önünde üzerindeki elbiseleri çıkartarak yer yer 1 metreye ulaşan karın içerisine atladı.

Buz gibi havaya aldırmadan kar yığının arasına atlayan Karadağlı, denizde yüzercesine karın içinde yüzmeye çalıştı.

"ÜŞÜMÜYORUM" DEDİ

Karadağlı’nın kar yığınına atladığı ve yüzdüğü anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Bir süre kar yığınının içerisinde yüzmeye çalışan Karadağlı, her yıl karda yüzdüğünü ve üşümediğini söyledi.

"BUNU HER SENE YAPIYORUM"

Kar yağışının sevincini bu şekilde yaşadığını ifade eden Karadağ, şu sözleri kullandı: