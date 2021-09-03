Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde balçık ve çamurdan temizlenen fırında ekmek üretimine başlandı. Türk Kızılay'ının destekleriyle pişirilen ekmekler, ücretsiz bir şekilde halka dağıtılıyor.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Büyük hasara yol açan felaket sonrası ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü.

Bunlardan biri de ilçeden faaliyet gösteren ekmek fırınları. Türk Kızılay'ının da destekleriyle çamur ve balçıktan temizlenen fırın, 23 gün sonra ilk ekmeğini çıkarttı.

Fırından çıkan ekmekler yine Türk Kızılay'ı ekiplerinin destekleriyle ücretsiz bir şekilde halka dağıtılmaya başlandı. Fırından ekmek çıktığını duyan vatandaşlar da fırına gelerek ekmek almaya başladı. Ücretsiz ekmek dağıtımının ilçede hayat normale dönene kadar devam edeceği öğrenildi.

"HALKIMIZA TÜRK KIZILAYI'NIN DESTEKLERİYLE ÜCRETSİZ EKMEK DAĞITACAĞIZ"

Bozkurt’ta fırıncılık yapan Yaşar Küçükkahraman, “11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinden bugüne kadar büyük bir sel ile uğraştığımız için üst tarafta doğru en son kalan iş yeri biz oluyoruz. Alt taraftaki dükkanlar çok daha kötü, biz de fırınımızı temizleyerek bugün itibariyle ekmek çıkarmaya başladık. Halkımıza ücretsiz ekmek dağıtacağız Türk Kızılay'ının destekleriyle. Elimizden geldiği kadarıyla halkımıza ve kurumlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz ekibimizle Türk Kızılay'ının da destekleriyle Bozkurt halkına devamlı ekmek verileceğini söyledik.

Diğer fırınlar açılana kadar bu böyle inşallah devam edecek. Türk Kızılay'ına desteği için teşekkür ediyorum. Bizlere elinden geldiğince yardımcı oldukları için. Bir daha Allah böyle büyük afet, zarar ziyan vermesin, sağlık, sıhhat afiyet versin, böyle felaketi bir daha yaşamayalım, herkes mutlu ve düzenli bir şekilde evlerinde rahat etsinler” dedi.

Kastamonu'da çamurdan temizlenen fırında ekmek üretimine başlandı VİDEO









23 gün sonra ekmek çıkartabildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Küçükkahraman, “Şu anda mutluyum, çok iyiyim. Herkese elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olup bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkesin gönlü olsun, yaraları sarılsın istiyoruz, inşallah olurlar” diye konuştu.





"BOZKURT HALKINA HAYIRI UĞURLU OLSUN"

Selde zarar gören vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı için fırın ile anlaşma sağladıklarını söyleyen Türk Kızılayı personeli Sinan Kırali ise, “Bozkurt ilçemizde fırınlarımızın hiçbir şekilde faaliyetleri yoktu. Bu fırınımız da geldiğimizde harabe haldeydi. Biz de burada bir şekilde destek vererek burasını temizledik ve fırınımızı faaliyete geçirdik. Ücretsiz bir şekilde ekmekleri dağıtmak için fırınımızla da anlaşma sağladık. Ücretsiz bir şekilde halkımıza ekmek dağıtılacağını bizlere taahhüt etti. Mutluyuz, Bozkurt halkına hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Fırına ekmek almaya gelen selzede Melih Çevirgen de, şöyle konuştu: “Allah razı olsun kendilerinden, böyle bir günde ekmek çıkarttılar. Biz de ekmek almaya geldik, Allah bir daha yaşatmasın. Allah bizlere yardımcı olan herkesten de razı olsun” diye konuştu.