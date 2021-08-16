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- Kastamonu'da çöken binanın müteahhidinin mal varlığına tedbir kararı
Kastamonu'da çöken binanın müteahhidinin mal varlığına tedbir kararı
- DHA
- 16.08.2021 - 17:05
- Güncelleme : 16.08.2021 - 17:41
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel felaketi, birçok maddi ve manevi zarara yol açtı.
Ezine Çayı’nın taşan suları, önüne çıkan her şeyi yıktı.
Birçok vatandaş felakette yaşamını yitirirken, Ezine Çayı kenarında bulunan Ölçer Apartmanı yerle bir oldu.
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından selden etkilenen binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
Soruşturma kapsamında, Ölçer Apartmanı'nı 3 yıl önce yapan Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Mehmet Ö.'nün mal varlığına da tedbir koyuldu.
AİLESİYLE İLÇEDEN AYRILMIŞTI
İlçede Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan ve Ezine Çayı kenarında başka apartmanın teras katında oturan Mehmet Ö., selin ardından ailesiyle ilçeden ayrılmıştı.
9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Binadan şu ana kadar 9 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Kayıp olan 11 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.