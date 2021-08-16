Kastamonu'da çöken binanın müteahhidinin mal varlığına tedbir kararı

Selde Ezine Çayı’nın taşmasıyla yerle bir olan 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına tedbir koyuldu.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel felaketi, birçok maddi ve manevi zarara yol açtı.

Ezine Çayı’nın taşan suları, önüne çıkan her şeyi yıktı.

Birçok vatandaş felakette yaşamını yitirirken, Ezine Çayı kenarında bulunan Ölçer Apartmanı yerle bir oldu.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından selden etkilenen binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, Ölçer Apartmanı'nı 3 yıl önce yapan Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Mehmet Ö.'nün mal varlığına da tedbir koyuldu.

AİLESİYLE İLÇEDEN AYRILMIŞTI

İlçede Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan ve Ezine Çayı kenarında başka apartmanın teras katında oturan Mehmet Ö., selin ardından ailesiyle ilçeden ayrılmıştı.

9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Binadan şu ana kadar 9 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Kayıp olan 11 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.