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- Kastamonu’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Kastamonu’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 31.03.2021 - 15:26
- Güncelleme : 31.03.2021 - 15:57
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Daire Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
6 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
DEAŞ ile iltisaklı olduğu belirlenen şahıslara ait il merkezinde 6 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2’si Suriye uyruklu olmak üzere 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Kastamonu’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı VİDEO
ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER İNCELEMEYE ALINDI
Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.