Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Daire Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

6 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

DEAŞ ile iltisaklı olduğu belirlenen şahıslara ait il merkezinde 6 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2’si Suriye uyruklu olmak üzere 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı VİDEO

ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER İNCELEMEYE ALINDI

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.