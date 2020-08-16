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    Kastamonu'da direğe çarpan otomobil ortadan yamuldu

    Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil, kaldırımda bulunan yön tabelası direğine çarptı. Kazada otomobil ortadan yamulurken, 2 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 21:56
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    Kastamonu'da direğe çarpan otomobil ortadan yamuldu

    Kastamonu’da Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Santrapark Kavşağı'nda Dilek Serçe (21) idaresindeki 37 DD 927 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımda bulunan yön tabelası direğine çarptı.

    SÜRÜCÜ HAKİMİYETİ KAYBETTİ, YÖN TABELASINA ÇARPARAK DURABİLDİ

    Kazada otomobil adeta ortadan ikiye yamulurken araç sürücüsü Dilek Serçe ile aynı araçta bulunan 21 yaşındaki Büşra Nur Haliloğlu yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kastamonu da direğe çarpan otomobil ortadan yamuldu #1

    Kastamonu da direğe çarpan otomobil ortadan yamuldu #2

    Kastamonu da direğe çarpan otomobil ortadan yamuldu #3

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