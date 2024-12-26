Kastamonu'da eski belediye başkanı 103 yaşında hayatını kaybetti

İHA

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 1954 ile 1984 yılları arasında Cide Belediye Başkanlığı görevinde bulunan 103 yaşındaki Memduh İmer hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Görevde bulunduğu sürede yaptığı yatırım ve projeleriyle adından sıkça söz ettiren Memduh İmer için 28 Aralık Cumartesi günü Cide Belediyesi önünde yapılacak resmi töreni düzenlenecek.

İmer'in cenazesi daha sonra Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verilecek.