Kastamonu'da fırtına nedeniyle gemi karaya oturdu

AA & Ensonhaber
Kastamonu'da şiddetli fırtına gece saatlerinde etkisini gösterdi.
İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı 'Vamos' adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.
Karaya oturan gemideki 12 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar sürüyor
Ekiplerin mürettebattan 3 kişiyi kurtardıkları, diğerleri için de çalışma yürüttükleri öğrenildi.
Kurtarılan gemi personelinden biri sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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