Kastamonu'da heyelan riski olan binalara yıkım kararı

Abana ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından heyelan tehlikesi bulunan ve yıkım kararı alınan 13 konut ve 13 iş yeri boşaltıldı.

Kastamonu’nun Abana ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi bazı ilçelerde heyelan riski yarattı.

İş yerleri ve evlerin hemen arkasında bulunan dağ ise sele sebep olan aşırı yağışlar sonrasında heyelan riski taşımaya başladı.

HEYELAN TEHLİKESİ OLAN 13 KONUT VE İŞ YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Toprak kaymalarının yaşandığı dağın eteğinde bulunan 13 iş yeri ve 13 konut ise heyelan riski sebebiyle tahliye edildi.

Alınan yıkım kararının ardından binalarda yaşayan vatandaşlar ve iş yeri sahipleri, ilçedeki başka ev ve iş yerlerine yerleştirildi.

"BİNALAR YIKILACAK, DAĞIN DİBİNE PERDE DUVAR YAPILACAK"

İş yeri tahliye eden Mustafa Keçepli isimli vatandaş, binaların büyük risk taşımasından dolayı yıkılacağını belirterek, "Bozkurt’ta etkili olan selden sonra dağda çökme oldu. Buradaki, ileride bulunan karakola kadar olan bölümdeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Binaların hepsi boşaltıldı. Binalar yıkılacak, dağın dibine perde duvar yapılacak. Yetkililer tarafından bize de bu şekilde bilgi verildi." dedi.

"BOŞTA KALAN ESNAF OLMADI, EVLERİ DE BOŞALTTILAR"

İlçede yaşayan Bahri Gün isimli vatandaş ise, heyelan riski taşıyan binaların yıllardır heyelan tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Heyelan olduğundan dolayı bu binaları yıkım kapsamına aldılar. 1 ay içinde boşaltıldı, bazı esnaflar konteyner dükkanlara taşındı. Boşta kalan esnaf olmadı. Evleri de boşalttılar. Eskiden beri bir yıkım kararı vardı. Selden önce de böyle bir yıkım konuşuluyordu." diye konuştu.