Kastamonu'da heyelan: Sahil yolu ulaşıma kapandı

DHA

Kastamonu'da akşam saatlerinde Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda kar ve yağmur sonrası yumuşayan toprakta heyelan meydana geldi.

Daha önce de çökmenin yaşandığı Apes Tepesi mevkiinde yol bir kez daha ulaşıma kapandı.

SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

Bölgede mahsur kalan sürücüler durumu yetkililere bildirildi.

Trafiğe kapalı olan sahil yolunun açılması için saat 00.40'a kadar herhangi bir çalışma yapılmadığı öğrenildi.