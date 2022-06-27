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    Kastamonu'da jandarma ekiplerinden alkışlanacak tahliye operasyonu

    Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşları tahliye eden Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı.
    • 27.06.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 18:10
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    Kastamonu'da jandarma ekiplerinden alkışlanacak tahliye operasyonu

    Kastamonu'da İnebolu ilçesine bağlı Evrenye bölgede meydana gelen yoğun yağış sonrası Evrenye Çay sularının yükselmesi neticesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için jandarma ve UMKE ekipleri harekete geçti.

    Adrese gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnebolu Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekipleri, iş makineleri aracılığıyla evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtararak güvenli bölgeye tahliyesini sağladı.

    Çıplak ayakla vatandaşları tahliye ettiler

    İHA'ya göre ekiplerin kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, jandarma ve UMKE personelleri çıplak ayakla vatandaşların tahliye ettiği anlar takdir topladı.

    Kastamonu'da jandarma ekiplerinden alkışlanacak tahliye operasyonu VİDEO

    Kastamonu da jandarma ekiplerinden alkışlanacak tahliye operasyonu #1

    Kastamonu da jandarma ekiplerinden alkışlanacak tahliye operasyonu #2

    Kastamonu da jandarma ekiplerinden alkışlanacak tahliye operasyonu #3


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