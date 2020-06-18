Kastamonu'da kenevir yetiştiren aileye operasyon yapıldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde ailecek kenevir yetiştiriciliği yapanlara jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda 447 kök kenevir ele geçirilirken, aynı aileden 5 kişi de gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Cide ilçesinin bir köyünde 72 yaşındaki A.Y.’nin evinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığına dair alınan bilgi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

AİLENİN HEPSİNİN YASA DIŞI KENEVİR EKİMİ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Operasyonda yapılan aramada, evin bahçesi içerisinde bulunan sera içinde dikili halde 145 kök kenevir bitkisi ve ev içinde 19.84 gram kenevir tohumu ile A.Y.’ye ait evine yaklaşık 600 metre mesafede ormanlık alan içerisindeki ve patika yol kullanılarak gidilen fındık bahçesinde yapılan aramada da dikili halde 302 kök kenevir olmak üzere toplamda 447 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca jandarma ekipleri, A.Y’nin eşi F.Y. (76), oğulları M.A.Y. (51) ve S.Y. (48) ile yakınları T.Y. (41) isimli şahısların da yasa dışı kenevir ekimi yaptıklarını tespit etti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, aynı aileden A.Y, eşi F.Y. ile oğulları M.A.Y. ve S.Y. ile yakınları T.Y’yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından A.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, ele geçirilen 447 kök kenevir bitkisinden 10 adet numune olarak alındıktan sonra kalan kenevirler de Cide İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri ile birlikte olay yerinde yakılarak imha edildi.