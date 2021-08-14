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- Kastamonu'da küçük çocuğun kurtarılma anı
Kastamonu'da küçük çocuğun kurtarılma anı
Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde küçük bir çocuk MAK timleri tarafından enkaz yığınından sağ çıkarıldı.
- Haber Merkezi
- 14.08.2021 - 00:28
- Güncelleme : 14.08.2021 - 00:34
Batı Karadeniz'i yoğun yağışların ardından sel vurdu.
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki taşkınlarda 38 kişi hayatını kaybetti.
KÜÇÜK ÇOCUK ENKAZDAN ÇIKARILDI
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selin ardından arama kurtarma ve en kaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Çalışmalara, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nın Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi de katılıyor.
MAK ekipleri çalışmalar neticesindeküçük bir çocuğu enkazdan çıkardı.