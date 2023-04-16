Kastamonu'da motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı Tosya ilçesinde sepetli motosikletin park halindeki otomobile çarpması neticesinde 3 kişi yaralandı.

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Rıhtım Boyu Caddesi'nde R.Ö idaresindeki sepetli motosiklet, sürücüsünün başka bir aracın sıkıştırması ile direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile R.Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan iki kadın düşerek yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.