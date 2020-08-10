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    Kastamonu'da motosiklet sürücüsü beton zemine çakıldı

    Kastamonu’nun Cide ilçesinde direksiyonu kilitlenen motosiklet sürücüsü 4 metre yükseklikten beton zemine uçtu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 21:41
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    Kastamonu'da motosiklet sürücüsü beton zemine çakıldı

    Kastamonu Cide’de evinden çıkarak motosikleti ile gitmek isteyen İsa Can, motosikletin direksiyonunun kilitlenmesi sonucunda yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine çakıldı.

    Kazada motosiklet sürücüsü İsa Can yaralandı.

    Motosiklet sürücüsü 4 metre yükseklikten beton zemine çakıldı- İZLE

    4 METRE YÜKSEKLİKTEN BETON ZEMİNE ÇAKILDI

    Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İsa Can, yapılan ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İsa Can daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kastamonu da motosiklet sürücüsü beton zemine çakıldı #1

    Kastamonu da motosiklet sürücüsü beton zemine çakıldı #2

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