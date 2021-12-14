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    Kastamonu'da öldükten 4 ay sonra evinde cesedi bulundu

    Ümit Bektaş (57), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede yaklaşık 4 ay önce öldüğü belirtilen Bektaş'ın cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 19:59
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    Kastamonu'da öldükten 4 ay sonra evinde cesedi bulundu

    Kastamonu'da gündüz saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana gelen olayda Ümit Bektaş'tan uzun zamandır haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edilen Ümit Bektaş'ın iskelete dönmüş cesedi ile karşılaştı.

    ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

    Yalnız yaşadığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Bektaş'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Kastamonu da öldükten 4 ay sonra evinde cesedi bulundu #1

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