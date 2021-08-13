Kastamonu'da, polisten yaşlı çifte yardım eli

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Afet Kriminal İnceleme Birimine bağlı ekipler, sel yüzünden evinde mahsur kalan yaşlı çiftin yardımına koştu.

Kastamonu Bozkurt’taki sel felaketinin 3’ncü gününde de yaralar sarılmaya devam ediyor.

Sel yüzünden evde mahsur kalan ve koah hastası olan 75 yaşındaki Mustafa Yavaş fenalaşırken, eşi Sakine Yavaş ise yardım çağırmak için pencereden seslendi.

YARDIMLARINA POLİS YETİŞTİ

Bir süre sesini kimseye duyuramayan teyze sokaktan geçen polis ekiplerinin sesini duydu. Olayı anlatması üzerine olay yerine 112 sağlık ekipler çağrıldı. Mustafa Yavaş amcaya ilk müdahalesi evinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan Mustafa Yavaş oksijen tedavisi uygulandı.

Kastamonu'da sel bölgesinde, polisten yaşlı çifte yardım eli

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Öte yandan yaşlı çift ekiplere teşekkür etti. Yardım çağıran Sakine Yavaş “Ekipleri çok seviyorum. Allah emanet ediyorum. Devletimize hayırlı işler yapılması diliyorum.” dedi.