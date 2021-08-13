Euro
10.0731
0.1%
Dolar
8.5484
0.09%
Altın
484.78
0.71%
Borsa
1.446
0.08%
Bitcoin
396.989
3.79%
EXEN Coin
25.84
9.53%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Kastamonu'da, polisten yaşlı çifte yardım eli

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Afet Kriminal İnceleme Birimine bağlı ekipler, sel yüzünden evinde mahsur kalan yaşlı çiftin yardımına koştu.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da, polisten yaşlı çifte yardım eli

    Kastamonu Bozkurt’taki sel felaketinin 3’ncü gününde de yaralar sarılmaya devam ediyor.

    Sel yüzünden evde mahsur kalan ve koah hastası olan 75 yaşındaki Mustafa Yavaş fenalaşırken, eşi Sakine Yavaş ise yardım çağırmak için pencereden seslendi.

    YARDIMLARINA POLİS YETİŞTİ

    Bir süre sesini kimseye duyuramayan teyze sokaktan geçen polis ekiplerinin sesini duydu. Olayı anlatması üzerine olay yerine 112 sağlık ekipler çağrıldı. Mustafa Yavaş amcaya ilk müdahalesi evinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan Mustafa Yavaş oksijen tedavisi uygulandı.

    Kastamonu'da sel bölgesinde, polisten yaşlı çifte yardım eli

    "HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

    Öte yandan yaşlı çift ekiplere teşekkür etti. Yardım çağıran Sakine Yavaş “Ekipleri çok seviyorum. Allah emanet ediyorum. Devletimize hayırlı işler yapılması diliyorum.” dedi.

    Kastamonu da, polisten yaşlı çifte yardım eli #1

    Kastamonu da, polisten yaşlı çifte yardım eli #2

    Kastamonu da, polisten yaşlı çifte yardım eli #3

    Kastamonu da, polisten yaşlı çifte yardım eli #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir