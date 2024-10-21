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Kastamonu'da rahatsızlanan kadın dereden sedye ile geçirildi

Kastamonu'da rahatsızlanan kadın dereden sedye ile geçirildi Kastamonu'da solunum sıkıntısı yaşayan bir kadın, sağlık ekipleri tarafından derenin içerisinden geçirilerek hastaneye ulaştırıldı.