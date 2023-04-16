Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu Meteorolojinin uyardığı Kastamonu’da etkili olan sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kodlu uyarıları devam ediyor.

Nisan ayının ortalarına yaklaşılırken, şiddetli yağışlar bir kez daha yüzünü göstermeye başladı.

Kurak geçen kış mevsiminin ardından kentlerde etkisini gösteren sağanak yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kentte sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına tahmininde bulunduğu Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu.

Caddeler su doldu

İl merkezinde de etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Yağışa yakalanan yayalar ise zor anlar yaşadı.