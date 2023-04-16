İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kodlu uyarıları devam ediyor.
Nisan ayının ortalarına yaklaşılırken, şiddetli yağışlar bir kez daha yüzünü göstermeye başladı.
Kurak geçen kış mevsiminin ardından kentlerde etkisini gösteren sağanak yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Kentte sağanak yağış etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına tahmininde bulunduğu Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu.
Caddeler su doldu
İl merkezinde de etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Yağışa yakalanan yayalar ise zor anlar yaşadı.