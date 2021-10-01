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    Kastamonu'da sağlıkçılar voleybol maçına filyasyon kıyafeti ve maske ile çıktılar

    Kastamonu'da düzenlenen "Cumhuriyet Kadın Voleybol Turnuvası"nda sağlıkçılar sahaya maske ve filyasyon kıyafeti ile çıktılar.
    • AA
    • 01.10.2021 - 22:12
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    Kastamonu'da sağlıkçılar voleybol maçına filyasyon kıyafeti ve maske ile çıktılar

    Kastamonu'nun Taşköprü Kaymakamlığınca düzenlenen turnuvaya katılan Sağlık Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı, koronavirüse dikkati çekmek için Kaymakamlık Voleybol takımı ile oynayacağı maça maske ve filyasyon kıyafeti ile çıktı.

    Takımın bu davranışı seyirciler tarafından büyük alkış aldı. Sporcular maça başlarken filyasyon kıyafetlerini değiştirdi.

    Maç, 3-0 Kaymakamlık Voleybol takımının üstünlüğü ile sona erdi.

    ''SPORCULAR VE VATANDAŞLARIMIZLA ALKIŞLADIK''

    Taşköprüspor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü ve turnuva hakemi Emre Pehlivan, sporcuların büyük takdir topladığını söyledi.

    Takımı tebrik eden Pehlivan, "Turnuvadaki örnek davranışlarından dolayı İlçe Sağlık Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımına teşekkür ediyoruz. Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarımızı bir kez daha sporcular ve vatandaşlarımız ile alkışladık. Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleden dolayı tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

    Kastamonu da sağlıkçılar voleybol maçına filyasyon kıyafeti ve maske ile çıktılar #1

    Kastamonu da sağlıkçılar voleybol maçına filyasyon kıyafeti ve maske ile çıktılar #2

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