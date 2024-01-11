Kastamonu'da şap hastalığı görüldü: Hayvan pazarı kapatıldı

AA
Türkiye'de şap alarmı...
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir yetiştiriciye ait hayvanda şap hastalığı şüphesi görülmesi üzerine numune alındı.
Yapılan incelemeler neticesinde hayvanda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi.
Hayvan pazarı kapatıldı
Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan pazarının geçici süreyle kapatıldığını duyurdu.
"İkinci bir emre kadar"
Şap hastalığı sebebiyle kapandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
İlçede büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi sebebiyle 10 Ocak tarihli Tosya İlçesi Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararı gereğince ilçemiz hayvan pazarı ikinci emre kadar kapatılmıştır.
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