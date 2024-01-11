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Kastamonu'da şap hastalığı görüldü: Hayvan pazarı kapatıldı

Kastamonu'da şap hastalığı görüldü: Hayvan pazarı kapatıldı Tosya ilçesinde canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı belirtildi.