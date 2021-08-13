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    Kastamonu'da sel felaketi: Sevdiklerimiz el sallayarak gitti

    Kastamonu'da sel felaketi: Sevdiklerimiz el sallayarak gitti

    Sel felaketinin meydana geldiği Bozkurt'ta yaşayan bir kadın, "Evler gözümüzün önünde gitti. Sevdiklerimiz can verdiler gözümüzün önünde. Bize el sallayarak gittiler" dedi.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 14:27
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    Türkiye'de yaşanan orman yangınlarının ardından, Karadeniz sele teslim oldu.

    Kastamonu'da yaşanan sağanak yağış nedeniyle Ezine Çayı taştı. Bozkurt ilçesi, selden en fazla etkilenen yerlerden birisi oldu. 25 kişi hayatını kaybetti.

    Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, Bozkurt'ta yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaşadıklarını anlattı.

    "SEVDİKLERİMİZ EL SALLAYARAK GİTTİ.."

    Aç, susuz iki gün boyunca çatıda kaldıklarını ve bu sayede kurtulduklarını belirten talihsiz kadın, "Evler gözümüzün önünde gitti. Sevdiklerimiz can verdiler gözümüzün önünde... Bize el sallayarak gittiler. Biz çatıda kaldık iki gece boyunca.

    Eve giremedik. Girme imkanımız yoktu. Oraya oturduk, hiç uyumadan orada sabahladık. Çok şeyler yaşadık, felaketti. Allah kimseye yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

    Kastamonu'da sel felaketi: Sevdiklerimiz el sallayarak gitti VİDEO

    Kastamonu da sel felaketi: Sevdiklerimiz el sallayarak gitti #1

    Kastamonu da sel felaketi: Sevdiklerimiz el sallayarak gitti #2

    Kastamonu da sel felaketi: Sevdiklerimiz el sallayarak gitti #3

    Kastamonu da sel felaketi: Sevdiklerimiz el sallayarak gitti #4

    Kastamonu da sel felaketi: Sevdiklerimiz el sallayarak gitti #5

    Kastamonu da sel felaketi: Sevdiklerimiz el sallayarak gitti #6

    Kastamonu da sel felaketi: Sevdiklerimiz el sallayarak gitti #7

    Kastamonu da sel felaketi: Sevdiklerimiz el sallayarak gitti #8

    Kastamonu da sel felaketi: Sevdiklerimiz el sallayarak gitti #9

    Kastamonu da sel felaketi: Sevdiklerimiz el sallayarak gitti #10

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