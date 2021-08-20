Sel felaketinden en fazla etkilenen Bozkurt ilçesinde, Bakan Soylu'nun katılımıyla selin ardından ilk cuma namazı kılındı. Bakan Soylu, namaz sonrası çocukların bisiklet istediğini ise geri çevirmedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra, devlet tüm imkanlarını seferber etti.

Mehmetçik bölgeye gelerek, canla başla selden etkilenen alanları temizlemeye çalıştı.

Bu yerlerden birisi ise sel nedeniyle balçıkla kaplanan Bozkurt Merkez Camii oldu.

Mehmetçik ve AFAD cuma namazı için Bozkurt Merkez Camii'yi 3 günde temizleyerek, namaza hazır hale getirdi.

TEMİZLENEN CAMİDE İLK CUMA NAMAZI

Temizlenen camide, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile selden sonra ilk cuma namazı kılındı.

Caminin içerisini dolduran vatandaşlar, cuma namazını eda ederken, içeriye sığmayan vatandaşlar ise açık alanda namazlarını kıldı.

Kastamonu'da sel felaketi sonrası ilk cuma namazı kılındı VİDEO

ÇOCUKLARIN BİSİKLET İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Cuma namazı sonrasında kapıda kendisini bekleyen vatandaşların sorunlarını dinleyen Soylu, kendisinden bisiklet isteyen çocukların isteğini geri çevirmedi.