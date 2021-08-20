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- Kastamonu'da sel felaketi sonrası ilk cuma namazı kılındı
Kastamonu'da sel felaketi sonrası ilk cuma namazı kılındı
- İHA
- 20.08.2021 - 14:52
- Güncelleme : 20.08.2021 - 15:00
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra, devlet tüm imkanlarını seferber etti.
Mehmetçik bölgeye gelerek, canla başla selden etkilenen alanları temizlemeye çalıştı.
Bu yerlerden birisi ise sel nedeniyle balçıkla kaplanan Bozkurt Merkez Camii oldu.
Mehmetçik ve AFAD cuma namazı için Bozkurt Merkez Camii'yi 3 günde temizleyerek, namaza hazır hale getirdi.
TEMİZLENEN CAMİDE İLK CUMA NAMAZI
Temizlenen camide, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile selden sonra ilk cuma namazı kılındı.
Caminin içerisini dolduran vatandaşlar, cuma namazını eda ederken, içeriye sığmayan vatandaşlar ise açık alanda namazlarını kıldı.
Kastamonu'da sel felaketi sonrası ilk cuma namazı kılındı VİDEO
ÇOCUKLARIN BİSİKLET İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Cuma namazı sonrasında kapıda kendisini bekleyen vatandaşların sorunlarını dinleyen Soylu, kendisinden bisiklet isteyen çocukların isteğini geri çevirmedi.