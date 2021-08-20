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    Kastamonu'da sel felaketi sonrası ilk cuma namazı kılındı

    Sel felaketinden en fazla etkilenen Bozkurt ilçesinde, Bakan Soylu'nun katılımıyla selin ardından ilk cuma namazı kılındı. Bakan Soylu, namaz sonrası çocukların bisiklet istediğini ise geri çevirmedi.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 15:00
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    Kastamonu'da sel felaketi sonrası ilk cuma namazı kılındı

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra, devlet tüm imkanlarını seferber etti.

    Mehmetçik bölgeye gelerek, canla başla selden etkilenen alanları temizlemeye çalıştı.

    Bu yerlerden birisi ise sel nedeniyle balçıkla kaplanan Bozkurt Merkez Camii oldu.

    Mehmetçik ve AFAD cuma namazı için Bozkurt Merkez Camii'yi 3 günde temizleyerek, namaza hazır hale getirdi.

    TEMİZLENEN CAMİDE İLK CUMA NAMAZI

    Temizlenen camide, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile selden sonra ilk cuma namazı kılındı.

    Caminin içerisini dolduran vatandaşlar, cuma namazını eda ederken, içeriye sığmayan vatandaşlar ise açık alanda namazlarını kıldı.

    Kastamonu'da sel felaketi sonrası ilk cuma namazı kılındı VİDEO

    Kastamonu da sel felaketi sonrası ilk cuma namazı kılındı #1

    ÇOCUKLARIN BİSİKLET İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

    Cuma namazı sonrasında kapıda kendisini bekleyen vatandaşların sorunlarını dinleyen Soylu, kendisinden bisiklet isteyen çocukların isteğini geri çevirmedi.

    Kastamonu da sel felaketi sonrası ilk cuma namazı kılındı #2

    Kastamonu da sel felaketi sonrası ilk cuma namazı kılındı #3

    Kastamonu da sel felaketi sonrası ilk cuma namazı kılındı #4

    Kastamonu da sel felaketi sonrası ilk cuma namazı kılındı #5

    Kastamonu da sel felaketi sonrası ilk cuma namazı kılındı #6

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