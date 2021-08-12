Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde zarar gören bölgelerin oluşturduğu manzaralar yürek yaktı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Ezine Çayı'nı taşırarak seli de beraberinde getirdi.

Sel felaketinin bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

BİNALAR YERLE BİR OLDU

Selin vurduğu ilçedeki yaralar sarılmaya devam edilirken, havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü, araçların hasar aldığı görüldü.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan AFAD ekiplerinin, çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de su altı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da sel felaketinden geriye kalanlar VİDEO