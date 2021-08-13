Kastamonu'da sel felaketinin boyutunu anlatan kare

Bozkurt ilçesini vuran selle ortaya çıkan görüntüler, dere yataklarına inşa edilen yapıları yeniden gündeme getirdi.

Kastamonu Bozkurt ilçesinde etkili olan selde birçok bina yıkıldı, araçlar ve iş yerleri suya gömüldü.

Bölgedeki yağış miktarı, metrekarede 117 kilograma kadar ulaştı.

20'den fazla can kaybının yaşandığı ilçede sel sonrası ortaya çıkan görüntüler ise felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SEL SULARI METRELERCE YÜKSELDİ

İlçedeki dere yatağı bölgesinde sel öncesi ve sonrası çekilen bir görüntü, yürekleri sızlattı. Çevredeki binaların bir kısmı görülmeyecek hale gelirken, sel sularının yaklaşık 8 metre kadar yükseldiği görüldü.

Kastamonu'da binanın yıkılma anı VİDEO