11 Ağustos’ta Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından, devletin tüm imkanları seferber edildi. Hızla yapılan çalışmalar ile bölgede afetin izleri silinmeye başladı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta meydana sel felaketinin üzerinde 1 ay geçti.

Felaketin ilk gününden bu yana, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgeye intikal ederek selzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar yaptı.

1 ay boyunca hızla ilerleyen çalışmalar, bölgede selin açtığı derin yaraları iyileştirmeye başladı.

Devletin tüm imkanlarının seferber edilmesinin yanı sıra, ülkenin birçok bölgesinden gelen yardımlarla selzedelere destek sağlandı.

İş makineleri ve ekipler, gece gündüz demeden felaketin izlerini silebilmek için çalışmalar yürüttü.

HAVADAN VE KARADAN JENARATÖRLER TAŞINDI

Bozkurt’ta yaşanan sel felaketi ilçe merkezinin yanı sıra köyleri de etkiledi.

Yaşanan 1 aylık süreçte hızlı bir şekilde devletin tüm imkanları seferber edilerek köylerde mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı.

Vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi yapılırken, hasta olan vatandaşlar hastanelere kaldırıldı. Çalışmalar kapsamında elektrik verilemeyen köylere karadan ve havadan jeneratörler taşındı.

Kastamonu’da sel felaketinin izleri siliniyor VİDEO



EZİNE ÇAYI ÜZERİNE KÖPRÜ KURULDU

Ezine Çayı’nın taşmasıyla yıkılan köprü yerine seyyar bir köprü kuruldu.

Böylelikle ilçenin iki yakası arasındaki bağlantı yeniden sağlandı.

Seyyar köprü, çalışmaların hızlandırılmasına büyük katkı sağladı.

BALÇIKLAR İŞ MAKİNELERİ İLE TEMİZLENDİ

Balçık altında kalan sokaklar, dükkanlar, evler iş makineleri ile temizlendi.

Binlerce kamyon, ilçedeki çamuru dışarı taşıdı. Ayrıca selde zarar gören araçlar da ilçe merkezinden çıkarıldı.

JANDARMA EKİPLERİ ÇAMUR TEMİZLEDİ, EŞYA TAŞIDI

Her durumda ve her koşulda sahada olan jandarma ekipleri, sel felaketinde de vatandaşların yanında oldu.

Binaların en ücra köşelerine kadar giren ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına katıldı.

21 Ağustos'ta başlatılan taşıma çalışması kapsamında yüzlerce vatandaşın eşyası askeri araçlarla il içi ve il dışı adreslere taşındı.

Eşyalarını koyacak yeri olmayan vatandaşların eşyaları, jandarma ekipleri tarafından depolara özenle yerleştirilerek koruma altına alındı.

HASARLI BİNALAR YIKILDI

Yaşanan felaket sonrası ağır hasar gören binaların yıkım çalışmalarına başlandı. Ayakta kalan binalara ise kısa sürede elektrik ve su verilmeye başlandı.

SAĞLIK HİZMETLERİ AKSAMADAN DEVAM ETTİ

Selde hem bahçesi hem bodrum katı sular altında kalan devlet hastanesi çok kısa sürede hızla temizlenerek vatandaşların hizmetine açıldı.

Seyyar eczane hizmeti devreye sokuldu, koronavirüs aşılamaları tekrar yapılmaya başlandı.

SOSYAL MARKET KURULDU

Bölgeye gelen çok sayıda yardım kuruluşu da afetzedelere gıda yardımında bulundu. Sosyal market tarafından insanlara gıda, kıyafet ve temizlik malzemeleri dağıtımı yapıldı.

40 KONTEYNER DÜKKAN YAPILDI

Ayrıca, bazı dükkanlar yıkılıp yenileri için temeller atıldı. Hizmet vermeye devam edecek olan dükkanların dış cephelerinde ve içlerinde restorasyonlara başlandı.

İş yerlerinin yapım ve onarım sürecinde ticari hayatın olumsuz etkilenmemesi, bölge halkının işlerine kısa sürede dönebilmesi için yaklaşık 40 konteyner dükkan yapıldı.

“DEVLETİMİZ BÜTÜN YARALARI SARMAYA ÇALIŞIYOR”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yardım için bölgeye gelen Şahin Evran, 12 Ağustos'ta bölgeye ulaştıklarını, çok kötü bir tablo ile karşılaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sel felaketinde binaların içerisi suyla dolmuş. Binaların içerisindeki su ve çamuru çektik. Burası hiç iç açıcı değildi, bundan dolayı üzüntülüyüz. 30 gündür burada yaraların sarılması için çalışıyoruz. Devletimiz bütün yaraları sarmaya çalışıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz."

“NANKÖRLÜK ETMEK KİMSEYE YAKIŞMAZ”

Bozkurtlu esnaf Mustafa Rençber de çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek şu sözleri kaydetti:

"Şimdiye kadar böyle bir afet görmedim. Ufak tefek sel oluyordu ama böyle tahribat olmadı. Devletimizden Allah razı olsun. 81 vilayet buraya hizmet ediyor buna nankörlük etmek kimseye yakışmaz."





“BOZKURT’U ESKİ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Amasya İl Özel İdaresinden bölgeye gelen kepçe operatörü Ali Aslan ise, "Buraya yardım için geldik. Kamyonlara hafriyat dolduruyoruz. Binaların altındaki çamurları çıkarıyoruz. Burada bir aydır çalışma sürüyor. İlk günlerde bir hafta geldim, sonra dinlenmeye gittim şimdi geri geldim. Bozkurt'u eski haline getirmek için çalışıyoruz." dedi.