Kastamonu'da sel felaketinin yaraları, jandarmanın desteğiyle sarıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin hasar oluşturduğu 33 ev ve iş yeri, jandarma personelinin özverili çalışmaları sonucunda temizlendi.

Yaklaşık 40 gün önce Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinde 81 kişi hayatını kaybetti. Onlarca binanın ve tarım alanının zarar gördüğü selin yaraları sarılırken, Mehmetçik de bölgede temizlik çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ediyor.

200 PERSONELLE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, Ezine Çayı'na yakın noktalardaki ev ve iş yerinde sel suları hasara yol açtı. Giriş ve bodrum katlarda bulunan eşyalar sulara gömüldü, etraf balçıkla kaplandı. Temizlik çalışmaları için Belediye ve Kastamonu İl Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına bağlı 200 personel bölgede çalışma yürüttü.

Jandarma Kastamonu'nun yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor-Video

MEHMETÇİK HEM YARALARI SARIYOR, HEM DE MORAL VERİYOR

Mehmetçik, yoğun şekilde çalışarak ev ve iş yerlerinin zarar gören kısımlarını yeniden kullanılabilir hale getirdi. Selin yaralarını sarmak için yoğun şekilde çalışan jandarma, dinlenme vakitlerini de çocuklara ayırdı. Çocukları omzuna alan jandarma, onlarla oyunlar oynadı ve berelerini çocuklara takarak asker selamı vermeyi öğretti.

SAHİLE İNEN ÇÖPLER TEMİZLENDİ

Ezine Çayı üzerinden denize ulaşan, ardından sahile vuran çöpler de İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve asayiş timlerince temizlendi.

"ASKERLER EVİMİ GÜZELCE TEMİZLEDİ"

Sel mağdurlarından Muammer Kesim, selin yaşandığı gün evde olduklarını, çay yükselince evden çıkamadıklarını söyledi.

Sabaha kadar evlerinde mahsur kaldıklarını ve ekiplerce kurtarıldıklarını belirten Kesim, "Çocuklarımı başka yere gönderdim, kendim de İstanbul'a gittim. Bir hafta orada kaldım, tekrar evime döndüm. Makineler geldi, temizlik yapıldı, evin etrafı açıldı. Askerler geldi, temizlediler güzelce. Yapacak bir şey kalmadı fazla, güzel bir çalışma yaptılar. Evin altı, birinci kat temizlendi güzelce." ifadesini kullandı.

"HEPSİNİN ELİNE SAĞLIK"

İlçe sakinlerinden Gökhan Kesim de askerlerin canla başla çalışarak evlerini temizlediğini anlatarak, "Mehmetçik geldi, hepsi bir anda güzelce temizlediler. Kamyonlar bir yandan hafriyat döktü, askerler dairemizin içini temizledi. İtfaiye ile yıkayıp tertemiz çıkarıp gittiler, hepsinin eline sağlık." dedi.