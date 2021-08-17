Kastamonu'da sel sularına kapılan vatandaşa böyle seslendi

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin boyutunu gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir vatandaşın sel sularına kapıldığı anlarda bir şahsın, 'Dayı dayan' diye bağırması dikkat çekti.

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinden, en çok Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi etkilendi.

Felaket sırasında ilçe neredeyse tamamen sular altında kalırken, birçok iş yeri ve bina zarar gördü.

Pek çok otomobil ve insan da sel sularına kapıldı. Felaketin ardından vatandaşların o korku dolu anları kaydettiği yeni görüntüler ortaya çıktı.

SELDEN YENİ GÖRÜNTÜLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Görüntülerde ilçenin tamamının sular altında olduğu, suların önüne aldığı her şeyi sürüklediği ve bir vatandaşın da sulara kapılarak kurtulmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Sel sularının kapılan vatandaşa seslendi: Dayan dayı

"DAYI DAYAN ALLAHU EKBER DE"

Görüntüde, kayıt yapan vatandaşın, suya kapılarak giden vatandaşa, "Dayı dayan, La İlahe İllahlah Allahu Ekber de" şeklinde bağırması ise yaşanan korkuyu gözler önüne seriyor.