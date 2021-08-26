Kastamonu'da selde kızını kaybeden anne: Evlilik hazırlığı yapıyordu

Markette çalıştığı sırada sele kapılarak yaşamını yitiren Gizem Meryem'in annesi, kızının 1 ay önce nişanlandığını ve evlilik hayali kurduğunu söyledi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi Kastamonu’nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açmıştı.

Birçok bina ve iş yeri zarar görürken, onlarca araç sel sularıyla birlikte Ezine Çayı üzerinden Karadeniz'e sürüklenmişti.

Sele markette çalışırken yakalanan Gizem Meryem Özgün, sulara kapılarak hayatını kaybedenlerden biri oldu.

CANSIZ BEDENİ GÜNLER SONRA BULUNDU

Gizem Meryem Özgün’ün cenazesi, sel sularının çekilmesiyle 6 gün sonra bulunarak toprağa verildi.

"1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI"

Kızının evlilik hazırlığında olduğunu ve çok mutlu olduğunu söyleyen anne Türker Özgün, “Böyle bir acı anlatılmaz ki, çok üzgünüm. Kızım çok iyi birisiydi. Kızım evlenecekti. Nişanlandı, çok mutluydu. Benim kızım ekmeğinin peşine gitti. Abana’dan sadece benim kızım hayatını kaybetti.” dedi.

Düğün zamanını konuşamadan kızını kaybettiğini belirten Türker Özgün, “Kızım nişan yapalı 1 ay oldu, daha düğün zamanını konuşmamıştık. Daha yeni nişanlıydı.” diye konuştu.

Kastamonu'da evlilik hayali kuran kızını sel sularında kaybetti

KOMANDOLAR EŞYALARINI BULDU

Bozkurt ilçesinde ellerinde küreklerle zarar gören ve balçıkla kaplanan iş yerlerinin temizliğini yapan komandolar, Gizem Meryem Özgün’ün hayatını kaybettiği markette temizlik çalışması yaptığı sırada cep telefonunu buldu. Telefonun kabında 50 lira ile kredi kartı ve anahtarlar çıktı. Komandoları duygulandıran malzemeler, ailesine teslim edildi.