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    Kastamonu’da selde okul camında kurtarılmayı bekledi

    İmam Hatip Lisesi'nin birinci kat camına kadar yükselen sel sularında yardım bekleyen çaresiz kadının o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 12:13
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    Kastamonu’da selde okul camında kurtarılmayı bekledi

    Dün sabah saatlerinde Kastamonu’da etkili olan yağış, beraberinde sel ve taşkınları getirmişti.

    Yaşanan sel felaketi, Bozkurt ilçesinde vatandaşların çektiği cep telefonu kamerasında yansıdı.

    Çekilen görüntülerde, yüzlerce kilo ağırlığındaki eşyaların sel suları nedeniyle yerinden taşınıp, hurdaya döndüğü görüldü.

    OKUL CAMINDA MAHSUR KALDI

    Çekilen görüntüler arasında, sel sularının kapladığı okul bahçesinde birinci kata ulaşan sular nedeniyle bir kadının camda kurtarılmayı beklediği anlar da yer aldı.

    Kastamonu’da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı bekledi

    Kastamonu’da selde okul camında kurtarılmayı bekledi #1

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