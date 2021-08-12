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- Kastamonu’da selde okul camında kurtarılmayı bekledi
Kastamonu’da selde okul camında kurtarılmayı bekledi
İmam Hatip Lisesi'nin birinci kat camına kadar yükselen sel sularında yardım bekleyen çaresiz kadının o anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 12.08.2021 - 12:08
- Güncelleme : 12.08.2021 - 12:13
Dün sabah saatlerinde Kastamonu’da etkili olan yağış, beraberinde sel ve taşkınları getirmişti.
Yaşanan sel felaketi, Bozkurt ilçesinde vatandaşların çektiği cep telefonu kamerasında yansıdı.
Çekilen görüntülerde, yüzlerce kilo ağırlığındaki eşyaların sel suları nedeniyle yerinden taşınıp, hurdaya döndüğü görüldü.
OKUL CAMINDA MAHSUR KALDI
Çekilen görüntüler arasında, sel sularının kapladığı okul bahçesinde birinci kata ulaşan sular nedeniyle bir kadının camda kurtarılmayı beklediği anlar da yer aldı.
Kastamonu’da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı bekledi