Bölgede büyük hasara neden olan sel felaketi, öğrencilerin eğitim hayatını da etkiledi. Yaraların sarılmaya başlandığı ilçede, öğrenciler okullarına dönmek için hazırlanıyor.

Kastamonu’da şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos’ta ilçedeki Ezine Çayı’nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu.

Yaşanan selde, ilçedeki okullar da büyük oranda hasar görülürken Bozkurt’ta yüz yüze eğitimin 20 Eylül’de başlamasına karar verildi.

Alınan kararın ardından ilçede okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanması için çalışmalar hızlandırıldı.

Ekipler, okulların yüz yüze eğitime başlayabilmesi için aralıksız tadilat ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

"OKULUMUZU YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyleyen müteahhit Hüdaver Eski, “Bozkurt’ta büyük sel felaketinden sonra buraya acilen geldik. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fatih İlkokulu, selde büyük sıkıntılar yaşamış bir okulumuz. Bu okulumuzu en hızlı şekilde onararak ayın 20’sinde Bozkurt’ta okulların açılacağı güne yetiştirmeye çalışıyoruz.

Daha öncesinden İlkokul olarak çalışan bu okulumuz, anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak hizmet verecek. Çünkü ilçemizde bulunan anaokulumuz ve ortaokulumuz, selden dolayı tamamen yıkılmış durumdadır" dedi.

Kastamonu'da selden etkilenen Bozkurt’ta okullar açılıyor VİDEO









"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Bölge halkının duyarsız kalmadığını ifade eden Eski, "Yıkılan bu okullardaki öğrencilerimiz, bu okula gelerek eğitimlerini alacaklardır. Bizde bunu temin etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ayın 20’sinde inşallah bu okulumuzu da açıp çocuklarımızın eğitim görmelerini sağlayacağız. Burada görev yapan, hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz. Tüm illerden insanlar geldi buraya, herkes elinden geleni yaptı, özellikle asker arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





"KİTAPLARIMIZ ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR"

Öğrenci Velisi Burhan Göçmen ise “Bozkurt’ta her yer olduğu gibi okulumuz da selden etkilendi. Bu yüzden eğitim öğretime okulumuzda bir müddet yüz yüze eğitime ara verildi. İnşallah okulumuz tadilata girdi, bu ayın 20’sinde de inşallah tadilat biterse öğrencilerimiz okulumuzda eğitim öğretime başlayacaklar. Bende, öğrenci velisi olarak çocuğumun kitaplarını almaya geldim. Kitaplarımız burada ücretsiz dağıtılıyor. Allah razı olsun devletimizden, bütün imkanları bizlere sağladıkları gibi kitaplarımızı da burada veriyorlar, çantasına kadar veriyorlar. İnşallah ayın 20’sinde eğitim öğretime başlanılacak” diye konuştu.



