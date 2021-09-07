Selin vurduğu Bozkurt'ta kazma ve küreklerle mezarlık temizliği yapan askerlerimiz, gurur veren tabloyla bölgedeki selzedelerden dualar topladı.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine ve Zarbana Çayı’nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu.

Selin yaraları sarılmaya çalışılırken bir yandan da Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda komandolar, özellikle Bozkurt ilçesi başta olmak üzere selden zarar gören bölgelerde biriken balçık ve çamurları ellerinde küreklerle temizledi.

ASKERLERDEN MEZARLIK TEMİZLİĞİ

Daha sonra ise selde zarar gören mezarlıklarda temizliğe başlandı. Mezar taşları, ıslak bezlerle silinerek eski haline getirildi.

SELZEDELER DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Komandoların mezarlık temizliğine hem destek veren hem de çalışmalarını takip eden köylüler, görüntü karşısında gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşlar, askerlere "Sizlerden binlerce kez Allah razı olsun" sözleriyle dua etti.

Kastamonu'da selden etkilenen mezarlıklar temizleniyor VİDEO



"HEM ÖLÜMÜZE HEM DİRİMİZE SAHİP ÇIKTILAR"

Yunus köyü Muhtarı Bakiye Çevik, “Mezarlarımızı Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliği ekipleri temizlediler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz verdikleri hizmetten dolayı. Hem ölümüze hem de dirimize sahip çıktılar. Elleri dert görmesin.” ifadelerini kullandı.

"CANSİPARANE ÇALIŞIYORLAR"

Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise “Allah razı olsun komandolarımızdan. Sadece canlara değil ölülerimize de saygı duyma adına ecdadımızın mekanları için cansiparane bir çalışma sergiliyorlar. Rabbim onlardan razı olsun. Başlarındaki komutanlarına da çok teşekkür ediyoruz. Mezarlıklarımız, eski düzenine geliyor. Komandolarımızdan Rabbim razı olsun.” diye konuştu.

"VATANIMIZIN BÖLÜNEMEZ OLDUĞUNU BURADA GÖRDÜK"

Devletin ve askerlerin gücünü sel bölgesinde çok daha iyi hissettiklerini söyleyen Özlüce Köyü sakinlerinden Yusuf Yılmaz da “Sel felaketinden dolayı çok mağdur olduk. Allah razı olsun komandolarımızdan, askerlerimizden. Askerlerimiz gelip bizlere yardımcı oluyorlar. Vatanımızın bölünmez olduğunu burada gördük. Büyük bir felaket yaşadık. 56 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Burada babam, annem, kardeşim, dedem, nenem, amcam hepsi burada mezarlıkta yatıyor. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Allah razı olsun. Allah devletimize, vatanımıza, milletimize, askerlerimize zeval vermesin.” şeklinde konuştu.

"ALLAH HEPSİNE GÜÇ KUVVET VERSİN"

Selden zarar gören yakının mezarı temizlenirken gözyaşlarını tutamayan selzede de “Allah bin kere razı olsun devletimizden de milletimizden de askerlerimizden de. Allah güç kuvvet versin. Çok duygulandım, çok mutlu oldum.” dedi.