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    Kastamonu'da sele kapılarak hayatını kaybeden Duygu öğretmene veda

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden ve cenazesi Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan öğretmen Duygu Çelikel, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
    • DHA
    • 20.08.2021 - 18:48
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    Kastamonu'da sele kapılarak hayatını kaybeden Duygu öğretmene veda

    Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde yıkıma neden oldu.

    CANSIZ BEDENİ SİNOP'TA BULUNDU

    Bozkurt Anaokulu'nda öğretmen olan Duygu Çelikel yükselen sel sularına kapılarak kayboldu. Çelikel'in cansız bedeni, ekiplerin uzun süren çalışması sonrası dün Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında bulundu.

    Kastamonu da sele kapılarak hayatını kaybeden Duygu öğretmene veda #1

    CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

    Duygu Çelikel için bugün İnebolu ilçesi Dibek köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kastamonu Valisi Avni Çakır da katıldı.

    Kastamonu da sele kapılarak hayatını kaybeden Duygu öğretmene veda #2

    DUASINI BAKAN SOYLU YAPTIRDI

    Toprağa verilen Duygu Çelikel'in duasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptırdı. Ardından aileye taziye ziyaretinde bulunan Bakan Soylu, Çelikel'in çalıştığı okula adının verilmesi yönündeki talebi yerinde bularak, Vali Avni Çakır'a talimatta bulundu.

    Kastamonu da sele kapılarak hayatını kaybeden Duygu öğretmene veda #3

    Kastamonu da sele kapılarak hayatını kaybeden Duygu öğretmene veda #4

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