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    Kastamonu'da selin ardından eşyalar sahile vurdu

    Kask, terlik, oyuncak gibi eşyaları sahil şeridinde görenler, ortaya çıkan tablo karşısında duygulandıklarını belirtti.
    • AA
    • 14.08.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 16:34
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    Kastamonu'da selin ardından eşyalar sahile vurdu

    Kastamonu'da yaşanan sel felaketi, ardında hüzün dolu manzaralar bıraktı.

    Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü Abana sahiline, selle birlikte denize sürüklenen eşyalar vurmaya başladı.

    TERLİK, PUSET, KASK...

    Sele kapılan oyuncak, terlik, puset, buzdolabı, kask gibi çok sayıda eşya Abana'da karaya çıktı.

    Sel felaketinde can kayıpları yaşanırken ve çok sayıda insanı mağdur olurken, selzedelerin kıyıya vuran eşyaları görenleri hüzünlendirdi.

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    "ELİM VARMADI ÜZÜNTÜMDEN"

    Mustafa Ayhan Akıntürk (71), daha önce böyle bir afetle karşılaşmadığını söyledi.

    Akıntürk, "Sahildeki manzaraya çok üzüldüm. Dün yine buradaydım. Hortumlar falan vardı hep. Kenara çekeyim dedim. Ona bile elim varmadı üzüntümden." ifadesini kullandı.

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