Kastamonu’da, selzedeler için konteyner evler inşa ediliyor

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde evlerini kaybeden vatandaşlar, kendileri için hazırlanan konteyner evlere yerleştiriliyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinin izleri, devlet eliyle sarılıyor.

Felakette evleri zarar gören vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından ilçeye getirilen 32 adet konteyner evin kurulumuna başlandı.

Evlerin elektrik, su ve kanalizasyon tesisatlarının yapımı sürerken, diğer yandan da bir ailenin yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulabilecek her türlü eşyanın temini sağlandı.

Evlerin önüne parkeler döşenirken, engelli vatandaşlar için ise özel dizayn edilen konteyner evler yapıldı.

Selde evlerini kaybeden aileler, evleri yeniden inşa edilene kadar bu konteynerlerde kalacak.

“ÇOK YARDIMLAR GELDİ”

Bölge sakinlerinde olan ve sel felaketinde evini kaybeden vatandaşlardan Emine Çelikel, kendileri için yapılan konteyner eve yerleştiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“10 yıldır Bozkurt’tayız. Kastamonu’yu çok beğeniyorum ama başımıza bu geldi. Bundan dolayı biraz korkuyoruz tabii ki. Sanki burada kıyamet koptu. Ama devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Çok yardımlar geldi, hepsinden Allah bin kere razı olsun.





“BİZ GİTTİK YAVRUM DİYEREK PİJAMALI BİR ŞEKİLDE KAÇTIM”

Evimiz girişin bir üstüydü. Eşim İstanbul’da, ben Bozkurt’taydım. Sabah 11.00 sularında kızımla telefonda konuştum. Karşıya bakıyordum, zaten bizim Sınarcık Caddesi dağın yanı. Polis aracı sürekli bir şey olmuş gibi sinyal veriyordu. Ben de kızıma 'Bozkurt’ta herhalde bir şey olmuş' dedim. Herkes yukarı dağa doğru bakıyordu. Bir baktım yukarıdan ağaçlar kökünden sökülüp geliyor. Hep parklarımızı, arabalarımızı, önünde kim varsa, birinci katları hepsini aldı götürdü. Ben de dizlerime vurarak ‘Bozkurt gitti yavrum, biz gittik yavrum’ diyerek pijamalı bir şekilde kaçtım.

Kastamonu’da, selzedeler için konteyner evler inşa ediliyor VİDEO



“SABAHA KADAR ALLAH’A YALVARDIK”

Girişe gitseydim boğulurdum, iyi ki de gitmedim. İki komşum vardı onların kapısına vurdum, ‘Abla kıyamet kopuyor kaçalım’ dedim. O anda kendimi şaşırdım. Onlar da ‘Ne kıyameti hayırdır kızım’ dedi. Ben de ‘Bozkurt gidiyor, yukardan sel geldi’ dedim. O anda baktım her yer doldu. Biz 3’ncü kata kaçtık komşumuzun evine, toplam 5 aileydik. Orada sabaha kadar Allah’a yalvardık.





“BİZİ YURTLARA YERLEŞTİRDİLER”

Sabah Süleyman Soylu geldi, Allah razı olsun kepçelerle bizi aldılar. Götürdüler bizi yurtlara yerleştirdiler. Orda da çok ilgilendiler bizlerle. Orası da bizlerle çok ilgilendi, onlardan Allah razı olsun. Orasını da çok beğendik, burayı da çok beğendik.

“ASKERLER GELİP EVİMİZİ TEMİZLEDİ”

Eşyalarımızı hep kaybettik. Askerler bizleri aradı, gelip evimizi temizledi. Evin ön taraflarını da yıktılar. Bugün Kastamonu’dan yurttan geldik. Gelmeden önce eşime, ‘Kiralık ev bulalım, ben konteynerde kalamam’ demiştim. Ama çok memnun oldum gerçekten çok güzelmiş. Şimdi de yerleşiyoruz.

“GİYECEK YİYECEK EVİMİZDEN DAHA GÜZEL”

Devletimiz her şeyimizi getirmiş. Giyecek, yiyecek, evimizden daha güzel. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Çok yardım geldi. Hepsinden Allah razı olsun.”

“DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ BİZLERE HEPSİ BAKIYORLAR”

Mustafa Çelikel ise şu ifadeleri kaydetti:

“Sel evimi aldı, hanımım suların içerisinde kaldı. Allah razı olsun Süleyman Soylu sudan çıkardı, kepçelerle alıp götürdü. Halimiz belli, Allah’a çok şükür. Bizi yurtlara gönderdiler, sonra buradaki konteynerlere yerleştirdiler. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimizi, hükümetimizi, bakanlarımızı hiçbirini başımızdan eksik etmesin. Tüm din kardeşlerime Allah sağlık versin. Konteyner ev umduğumdan çok daha güzel bir yer. Konteyner ev umduğumdan çok daha güzel çıktı. Her istediğimiz var, devletimiz ve milletimiz bizlere hepsi bakıyorlar. Allah başımızdan eksik etmesin."





“BÜTÜN EŞYALARIMIZI DEVLETİMİZ ALDI”

Konteyner eve yerleşen selzede Gülizar Balcı ise, “Evimiz çok güzel, hayırlı uğurlu olsun. Allah’ın izniyle inşallah evlerimiz de yapılır, evimize tekrar gireriz. Eşimin kulakları duymuyor, gözleri görmüyor. Selde hem evimi hem de eşyalarımı komple kaybettim. Hiçbir şey kalmadı. Bütün eşyalarımızı devletimiz aldı, Allah razı olsun devletimizden.” dedi.