İHA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Mustafa Can Kılıç, annesi ile markete gitmek için sokakta yürürken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeğin bacağından ısırdığı çocuk, annesinin müdahalesi ile kurtuldu.

EVE DÖNERKEN TEKRAR SALDIRIYA UĞRADI

Cide Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, pansuman ve aşılarının yapılmasının ardından taburcu edildi.

Hastaneden çıktıktan sonra annesi ile eve dönmek için yürüyen çocuk, başka bir köpeğin saldırısına daha uğradı.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Anne ve çocuk, köpeğin saldırısından vatandaşların yardımı ile yara almadan kurtuldu.

Evlerinde kedi ve kuş beslediklerini söyleyen anne Serpil Kılıç, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını, bu sebeple çok korktuğunu ifade etti.

"KÖPEK ÜZERİMİZE DOĞRU KOŞTU"

Yaşanan olayı anlatan anne Serpil Kılıç, şu sözleri kullandı:

Okuldan çıkıp ara sokaktan geçerek markete uğrayacaktık. Ara sokağa girdiğimizde ilerimizde yerde yatan bir köpek vardı. Köpeğin hiç şüpheli bir hareketi yoktu, yerde yatıyordu. Yanından geçerken oğlum bir anda bağırmaya başladı. Köpek yerinden fırlayarak oğlumun bacağını ısırdı.



Ben o anda fark edemedim. Bir anda hoşt demeye başladım, çevremde de o esnada kimse yoktu. Zaten bir iki bağırmamın ardından köpek yanımızdan uzaklaştı. Bahçeye geçip yattı ama oğlumun bacağına diş geçirmişti. Olayın şokunu atlattıktan sonra eşimi aradım. Eşim geldi, oğlumuzu hastaneye getirdik. Hastanede gerekli tedavileri yapıldı.



O esnada belediyeye bilgi verdik. Belediye personeli, veteriner hekim sağ olsun bizlere yardımcı oldular. Hemen köpeği olay yerine gelip yakalayıp barınağa götürdüler. Hastaneden dönüşte tekrar kızımı okuldan aldım. Kızımı okuldan alıp evime iki çocuğumla birlikte dönüş yaparken bu sefer de başka bir köpek, yolda yürürken üstümüze doğru atladı.



Bir iki kere hoşt dedim, hatta kızım elimi bıraktı koştu, kızıma geri gelmesini söyledim. Kızım geri gelince tekrar köpek üzerimize doğru koştu, elimde poşetler vardı, poşetleri köpeğe vurarak uzaklaştırmaya çalıştım. O arada oğlumun eşofmanına köpeğin dişi geçti. Eşofmanı da yırtıldı. Oğlumla ve kızımla böyle bir olay yaşadık. Biz, aşırı bir derecede travma yaşadık, korktuk.

"ÇOCUKLARINIZI YALNIZ BIRAKMAYIN"

Ebeveynlere uyarıda bulunan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

Bu zamana kadar çok hayvan besledim, bundan sonra da beslemeye devam edeceğim. Hiçbir köpek dururken bir şey yapmaz diye düşünüyordum. Ben de sosyal medyada gördüğümde, 'abartılıyor' diyordum ama başına gelmeyince insan anlamıyor.



Başımıza bizim geldiği için sizleri de uyarıyoruz. Lütfen besleme yapın ama dikkatli olun, tanımadığınız, bilmediğiniz köpeklere fazla yaklaşmayın. Özellikle çocuklarınızı markete ya da bakkala ya da ekmek almaya yalnız göndermeyin. İnşallah kısa sürede bütün köpekler toplanır, gerekli tedbirler alınır.



Yapılması gereken bir durum var ise de yapılır. Ama yine de aynı şekilde hayvanları beslemeye devam edelim. Köpekler, aç kaldığı için bu hareketleri yapıyor. Herkes kapısının önüne bir paket mama koysa, su koysa belki de bu saldırılar çok az yaşanır.

"HERKES TEDBİRLİ OLSUN"

Köpeğin bir anda saldırdığını belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

O anda köpeğe hiçbir tepkimiz yoktu. Sadece yolda yürüyorduk, o esnada köpeğin saldırısına maruz kaldık. Neye uğradığımızı şaşırdık. Evimizde kedimiz, kuşumuz var. Mahallemizde köpeğimiz var, beslediğimiz hayvanlar var. Başıma gelmez diyordum, geldi, bu yüzden herkes tedbirli olsun. Biz hayvanları seviyoruz, inşallah gerekli işlemler yapılır. Artık yolda köpek gördüğümüz aman yolumuzu değiştiriyoruz. Köpeklere yaklaşamıyoruz.

"ÇOK KORKTUM"

Köpeğin aynı günde iki kaz saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Mustafa Can Kılıç ise şunları kaydetti: