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    Kastamonu'da sorunlar Afet Koordinasyon Merkezi'nde çözülüyor

    Bozkurt'ta, sel nedeniyle zor durumda kalan afetzedeler, Kaymakamlık tarafından kurulan Afet Koordinasyon Merkezi çadırında sorunlarına çözüm arıyor.
    • AA
    • 14.08.2021 - 02:59
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    Kastamonu'da sorunlar Afet Koordinasyon Merkezi'nde çözülüyor

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel nedeniyle zor durumda kalan afetzedeler, Kaymakamlık tarafından kurulan Afet Koordinasyon Merkezi çadırında sorunlarına çözüm arıyor.

    İlçe merkezine kurulan çadırdaki masalara giden afetzedeler, kayıp ihbarı, araç ve evlerde oluşan maddi hasarlar gibi tüm konuları yetkililere bildiriyor.

    "GEREKLİ YARDIMI YAPACAKLAR"

    Sel sırasında Bozkurt'ta olan afetzede Sevil Aydoğan, "Zararımız evimizle ilgili, giremiyoruz eve. Onun için müracaat ettim şimdi. Bakan Bey'le, Süleyman Soylu'yla konuştum. Gerekli yardımı yapacaklar. İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'da oturuyoruz zaten." ifadelerini kullandı.

    Kastamonu da sorunlar Afet Koordinasyon Merkezi nde çözülüyor #1

    Kastamonu da sorunlar Afet Koordinasyon Merkezi nde çözülüyor #2

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