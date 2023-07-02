Selin izleri silindi: Kastamonu TOKİ evleri tamamlandı Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından TOKİ tarafından inşası tamamlanan 600 konutun kurası çekildi. Konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

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Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 yılında yağışlar nedeniyle taşan Ezine Çayı sonrası 65 kişi hayatını kaybetti.

7 kişinin de kaybolduğu sel felaketinde, en fazla zarar ise Bozkurt'ta meydana geldi.

Devlet, Bozkurt'ta meydana gelen selin izlerini silmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi ve TOKİ evlerini tamamladı.

Sel nedeniyle evini kaybedenler için ilçenin farklı noktalarında TOKİ tarafından inşası tamamlanan 600 konutun kurası çekildi.

"40-45 konutluk için bir kura daha var"

Konutlar hak sahiplerine peyderpey teslim edildi. İlçede 2. ve 4. bölgedeki TOKİ konutlarında Karadeniz manzarası bulunuyor.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, sel felaketinin ardından devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmaya başladığını söyledi.

Hızlı bir inşa sürecinin ardından yaklaşık 3 ay önce konutların kurasının çekildiğini anlatan Atıcı, "Vatandaşlarımız evlerine yerleşmeye başladı. İlçe merkezinde 649 konut inşa ettik. Bunlardan 600'ünün kurasını çektik, anahtar teslimlerinin yüzde 50'sinden fazlasını yaptık. İnşallah 40-45 konutluk daha kura törenimiz olacak." dedi.

Vatandaşların ilçede beş bölgede konutlara kavuştuğunu belirten Atıcı, TOKİ ve AFAD'ın sadece konut inşa etmediğini, peyzaj ve parklarla yaşam alanı oluşturduğunu vurguladı.

"Karadeniz'in en güzel ilçesini inşa ettik"

Bozkurt'taki selde altyapının tamamının, yapı stokunun ise yüzde 50'sinden fazlasının zarar gördüğüne işaret eden Atıcı, şöyle devam etti:

"Buradan 65 bin kamyon rüsubat temizledik. Bu aşamadan sonra yepyeni bir Bozkurt, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Karadeniz'in en güzel ilçesini inşa ettik diyebiliriz. Vatandaşlarımız gayet memnun.

Meteoroloji Tepesi dediğimiz tepede yaptığımız konutlarımız Karadeniz'e nazır. Vatandaşlarımız Karadeniz'i görüp bu güzel ve temiz havada oturuyor. Burada 3+1 konut daha fazla inşa ettik. Önceden 2+1 konutu olanların bir kısmına da 3+1 ev çıktı. Vatandaşımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz."

İlçe sakinlerinden Azime Er ise 11 Ağustos 2021'deki sel nedeniyle zor bir süreç geçirdiklerini hatırlatarak, "Evler hızlı şekilde yapılmaya başlandı. Allah razı olsun devletimizden, arkamızda çok durdular. Her şey dört dörtlük. Çok mutluyum. Çocuklarım gelecek. Eşim burayı çok seviyor." dedi.

"Doğanın içerisinde, deniz manzaralı"

Güler Şen de sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadıklarını belirterek, "Evlerimiz yapıldı. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Ev olmayınca olmuyor. Önceden denizi göremiyorduk. Allah razı olsun, çok güzel." ifadelerini kullandı.

Nevzat Şen ise evi çok beğendiğini belirterek, "Mayıs'ın 15'inde evimize yerleştik. Burada bir köy havası da var. Çok memnunum. Doğanın içinde, deniz manzaralı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.