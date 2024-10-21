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Kastamonu'da vahşet! Önce annesini vurdu sonra intihar etti

Kastamonu'da vahşet! Önce annesini vurdu sonra intihar etti Kastamonu'da annesini silahla öldüren bir kişi, intihar etti. Şahıslardan haber alınamaması üzerine evi inceleyen polisler, anne oğlun cansız bedenini buldu.