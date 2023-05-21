Kastamonu'da yağmur uyarısının ardından araçlar battaniye ve halılarla korundu Sarı kodla uyarılan kentte, vatandaşlar dolu yağışı ihtimaline karşı araçlarının üzerine battaniye, yorgan ve halılarla örterek önlem aldı.

İHA

Mayıs ayının sonlarına yaklaşılırken yurdun birçok bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı ve turuncu kodlu uyarılar gelmeye devam ediyor.

Bu illerden biri de Kastamonu.

Meteoroloji, Kastamonu için kuvvetli sağanak tahmininde bulunarak, "sarı" kodla sel ve su taşkınlarına karşı uyarıda bulundu.

Halı ve yorganlarla önlem alındı

Sağanak yağış öncesinde dolu ihtimaline karşı vatandaşlar araçlarını battaniye, yorgan ve halılar ile korumaya aldı.

Kentte yaklaşık 1 saat devam eden sağanak, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

"Elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz"

Aracını dolu yağışına karşı battaniye ile korumaya çalışan Zeki Yılmaz, “Kastamonu’da bu dönemde sağanak yağışlar sürekli devam ediyor. Daha önce dolu yağışları olduğu için biz de arabalarımızı garajlara çekerek elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Burası yağış alan bir bölge. Sel olayları da çok olduğu için yağmur her yağdığında biraz daha tedirgin oluyoruz.” dedi.

Kentte yağışların 26 Mayıs'a kadar devam etmesi bekleniyor.