Kennte etkili olan sağanak yağış sonrası Ezine Çayı taştı. Mahsur kalan vatandaşlar, botlarla ve helikopterle tahliye edildi.

Kastamonu, geçen yıl olduğu gibi bu senede de yoğun sağanak yağış ile karşı karşıya kaldı.

Kentte gece saatlerinden başlayan yağış, hala etkisini sürdürüyor.

Kırmızı alarm verilen şehrin Bozkurt ilçesinde, 2021 yılında taşkın yaşanmıştı. Yaşanan taşkında, 65 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de kaybolmuştu.

Ezine Çayı taştı



Bu yılda da etkisini gösteren sağanak nedeniyle Ezine Çayı taştı.

Kastamonu'daki vatandaşlar selden helikopterle kurtarılıyor

Vatandaşlar, botlarla ve helikopterle tahliye edildi

İlçeye bağlı İlişi köyünde sel suları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre; kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterler de destek vererek evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.