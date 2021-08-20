Kastamonulu teyzelerden Süleyman Soylu ve ekiplere ayran ikramı

Kastamonulu teyzelerden Süleyman Soylu ve ekiplere ayran ikramı

Bozkurt ilçesinde bulunan ve bölgede incelemeler yapan Bakan Soylu ve ekiplere, bölgedeki kadınlar ayran ikram etti. O anlar çekilen videoya yansırken, Soylu ayran için kadınlara teşekkür etti.

Türkiye geçtiğimiz haftalarda yaşanan orman yangınlarının ardından, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketleri ile mücadele ediyor.

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinde 81 kişi hayatını kaybederken, en fazla zarar gören yer ise Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu.

Devlet sel felaketinin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber ederken, bakanlar ise bölgeden ayrılmıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede incelemelerde bulunuyor ve bilgi alıyor.

Halkın sorunlarını dinleyen Soylu, ekiplerin çalışmalarını ise yakından takip ediyor.

BAKAN SOYLU'YA AYRAN İKRAMI

Sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kadınlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve gece gündüz aralıksız çalışan ekiplere bahçelerinden topladıkları domates, biber ve ayran ikram etti.

Ayran ikramında bulunan teyzeler, "Yeni getirdik, herkes içsin. Buyurun. 2 kilometre yerden getirdik, sırtımızda taşıdık. Herkese helal olsun." dedi.

Bakan Soylu ise teyzelere, "Allah razı olsun" diyerek karşılık verdi. O anlar çekilen videoya yansıdı.

Kastamonulu teyzelerden Süleyman Soylu ve ekiplere ayran ikramı VİDEO