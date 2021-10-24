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    Kastamonu Bozkurt'ta sokaklar yeniden sular altında

    Kastamonu Bozkurt'ta sokaklar yeniden sular altında

    İlçede yağışların etkili olması nedeni ile Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Ekipler çalışmaları hızlandırdı.
    • AA
    • 24.10.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 18:42
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    Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta büyük sel felaketi yaşanmıştı.

    Bölge halkı selin psikolojisini atlatamadan kısa zaman önce yeni bir felaketle karşılaştı.

    Yağışların artmasıyla menfez köprüler ve bağlantı noktaları zarar gördü. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde iyileştirilen ilçede, yeni bir sel olayı yaşandı.

    SOKAKLAR SU ALTINDA

    Son günlerde yeniden sağanak yağmurun etkili olması nedeni ile sokaklar su altında kaldı.

    Kastamonulular yeni bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldı VİDEO


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    EZİNE ÇAYI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

    Birçok yerleşim alanında şiddetli yağan yağmur su baskınlarına neden olurken, Ezine Çayı'ndaki su seviyesi de yükselmeye başladı.

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    EKİPLER MÜDAHALE ETMEYE DEVAM EDİYOR

    Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    11 Ağustos'ta yaşanan felketin ardından Ezine Çayı'nın taşmasıyla can kayıpları yaşanarak, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı.

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