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    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin yol açtığı tahribatın büyüklüğü, drone ile yapılan çekimlerde görüntülendi.
    • AA
    • 13.08.2021 - 19:08
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 19:09
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    Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel felaketi yaşandı.

    29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Selin en şiddetli halini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde AFAD'ın yayınladığı son verilere göre 29 kişi hayatını kaybetti.

    BİNALAR, KÖPRÜLER YIKILDI, YOLLAR ÇÖKTÜ

    Sel, Bozkurt'u adeta yuttu. İlçede binalar, köprüler yıkıldı, yollar çöktü, araçlar sürüklendi.

    ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    İlçede sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    SELİN YOL AÇTIĞI TAHRİBAT, DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Yaşanan tahribatın büyüklüğü, drone ile yapılan çekimlerde görüntülendi.

    Bozkurt'ta selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi VİDEO

    Kastamonu nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi #1

    Kastamonu nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi #2

    Kastamonu nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi #3

    Kastamonu nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi #4

    Kastamonu nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi #5

    Kastamonu nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi #6

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