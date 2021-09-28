Katar, AFAD’a 265 milyon yardım yaptı

Katar, AFAD’a 265 milyon yardım yaptı

Yangın ve sel felaketleri sırasında yapılan yardımlara ilişkin paylaşım yapan AFAD, Katar tarafından 265 milyon lira yardım yapıldığını açıkladı.

Her türlü acil durumda sahaya çıkarak vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hızla yerine getiren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel felaketleri sırasında aldığı bağışlara yönelik açıklama yaptı.

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, toplam bağışların güncel tutarının 902 milyon 863 bin 848 liraya ulaştığını açıkladı.

Bu yardımların 265 milyon lirasının, Katar devleti tarafından yapıldığı belirtildi.

AFAD PAYLAŞIMI

AFAD, paylaşımında yardımlarından dolayı Katar devletine teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yangın ve Sel Afeti Destek Hesaplarına yatan bağışların güncel tutarı 902 milyon 863 bin 848 TL'ye ulaşmıştır. Bugün 265 milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz.”

SMS İLE 10 LİRA BAĞIŞ

Paylaşımda ayrıca 'YANGIN' veya 'SEL' yazıp 1866'ya SMS gönderilerek kampanyaya 10 lira bağışta bulunabileceği hatırlatıldı.