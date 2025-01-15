Katar: Ateşkes 19 Ocak'ta resmen başlayacak

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de sürdürdüğü işgal, yıkım ve soykırım devam ederken, uluslararası diplomasi son bir kez daha devreye girdi.

Daha önce varılan geçici ateşkes anlaşmalarının ardından, son ve kalıcı bir ateşkes için taraflar Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden bir araya geldi.

Birçok kırılgan ve gergin görüşmenin ardından, ilk olarak seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes anlaşmasıyla ilgili Katar'ın yapacağı açıklama beklendi.



Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al-Sani, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

ATEŞKES, 19 OCAK'TA BAŞLIYOR

Al-Sani, ateşkesin İsrail tarafından onaylanmasının ardından 19 Ocak Pazartesi günü yürürlüğe gireceğini duyurdu.