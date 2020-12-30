Katar Büyükelçisi: Türkiye yatırım için fırsatlarla dolu

Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek, Türkiye'ye yapılan yatırımları değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinine giren dövizin en önemli kaynaklarından biri Katar sermayesi...

Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendiren Katar'ın sermayesi artık Borsa İstanbul'da hissedar, Tank Palet Fabrikası'nın işletme haklarını devralmış durumda.

Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi de Katar ve Türkiye arasında kamuoyunun gündeminde olan konulara dair açıklamalarda bulundu.

"GELECEK VADEDİYOR"

Hürriyet'ten Deniz Gürel'e açıklamalarda bulunan Katar Büyükelçisi, "Türkiye’ye yatırım yapma nedeniniz nedir?" sorusuna şu şekilde cevap verdi;

"Bunun ana nedeni, bizi Türkiye ile bağlayan derin, çok boyutlu, stratejik, tarihi, kardeşlik ilişkisinin yanı sıra Türkiye’nin yatırım için verimli bir zemin, gelecek vadeden fırsatlarla dolu, yatırımcıları cezbeden tüm bileşenlere sahip ve Katar Devleti için hali hazırda ve gelecekteki bir ortak olmasıdır."

"TÜRK EKONOMİSİNE DESTEK OLMAK İSTEDİK"

“Borsa İstanbul’a girme nedeniniz nedir?” sorusuna da yanıt veren Büyükelçi, şunları söyledi;

“Elbette işin ticari bir yanı da vardır. Ancak bu yatırımları özellikle Türkiye’de yaptığımızda temel amaç Türk ekonomisine destek olmaktır. Ticari açıdan bakıldığında ise geçen yıl borsadan elde edilen kârlar göz önüne alındığında bu yatırım şüphesiz kârlı bir yatırımdır. Herkesin görüşüne saygımla birlikte, ben bu eleştirilerin objektiflikten ve mantıktan yoksun olduğunu görüyorum.”