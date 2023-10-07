Katar Dışişleri Bakanlığı: Gerilimden yalnızca İsrail'i sorumlu tutuyoruz İsrail - Hamas arasındaki gerilime ilişkin açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanlığı, yaşananlardan İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Hamas, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı Operasyonu" başlattığını duyurdu ve Tel Aviv'e roket saldırıları gerçekleştirmeye başladı.

İsrail'in birçok kritik noktasını da ele geçiren Hamas güçlerine karşı ise İsrail ordusu savaş başlattığını duyurdu.

Katar'dan açıklama

Hamas ve İsrail arasında yaşanan bu gerilim, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Yaşananlardan sonra açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanlığı, gerilimden İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

"Mescid-i Aksa'ya defalarca düzenlenen baskınlar..."

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sonuncusu Mescid-i Aksa'ya defalarca düzenlenen baskınlar olmak üzere, süregelen ihlaller nedeniyle tırmanan gerilimden yalnızca İsrail'i sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.