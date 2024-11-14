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Haber Merkezi

Ankara bugün kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor...

Katar Devleti Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani, Türkiye'ye geldi.

ATLI SÜVARİLER EŞLİK ETTİ

Al Sani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

ASKERLERİ SELAMLADI

Al Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

GAZETECİLERE POZ VERDİLER

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Al Sani, merdivenlerde Türkiye ve Katar bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Görüşmenin ardından Külliye'de Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı düzenlenecek.

İKİ LİDER, İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMINI GÜNDEME ALACAK

Toplantının ana gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamı ve bölgedeki gerginlik bulunuyor. Ayrıca Lübnan ve İran’a uzanan çatışmalar da ele alınacak.

Liderler, çatışmanın durdurulması için atılabilecek diplomatik adımları müzakere edecekler.

İkili ilişkiler bağlamında ise mevcut ticaret hacminin artırılması, savunma sanayi gibi alanlarda yeni iş birliği olanaklarının geliştirilmesi bekleniyor.

ORTAK BİLDİRİ VE ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

2014 yılında kurulan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi bugüne kadar 99 anlaşma ve 9 ortak bildiri olmak üzere toplam 108 belgeye imza attı.

Bu toplantıda ise insani yardım, taşımacılık, arşiv, medya ve iletişim, spor gibi alanlarda yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.